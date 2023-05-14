تسليم الآلاف من قطع السلاح غير الشرعية في صربيا

بلغراد-سانا

أعلنت السلطات الصربية اليوم أنها استلمت كميات كبيرة من الأسلحة غير الشرعية في إطار حملة شهدتها البلاد بعد حوادث إطلاق النار الأخيرة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات قولها: إنه “في إطار حملة تستهدف الأسلحة غير القانونية تم تسليم أكثر من 13500 قطعة سلاح غير مرخصة شملت بنادق وقنابل وقاذفات صواريخ”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش عن خطة واسعة النطاق لجمع مئات الآلاف من الأسلحة من البلاد التي شهدت خلال أسبوع مجزرتين بأسلحة نارية راح ضحيتها نحو 17 قتيلاً بينهم ثمانية أطفال.

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