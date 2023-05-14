جذور… عرض مسرحي في ثقافي بانياس

طرطوس-سانا

أحيت فرقة “ليفانا” للمسرح الراقص، بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا عرضاً فنياً بعنوان “جذور” على خشبة مسرح المركز الثقافي في مدينة بانياس.

وقدم في العرض لوحات راقصة، منها المعاصرة والمولوية والكلاسيكية، والموشحات الأندلسية والشعبية والفلكلور من تراث المحافظات السورية، والتي عكست من خلالها النمط المراد تقديمه، ورافقتها أنغام موسيقية منوعة، ليختتم العرض بلوحة راقصة كلاسيكية على أنغام أغنية (باقيين) لميادة بسيليس بعنوان “تحية الفرقة”.

وأوضح مدير ومؤسس فرقة ليفانا علي خضور لمراسل سانا أن فكرة العرض المسرحي “جذور” تدور حول الإنسان السوري منذ ولادته على هذه الأرض، الذي أثبت رغم تنوع ثقافاته أنه الأكثر عروبة وتمسكا بأرضه، رغم ما حل به من مصائب وحروب وغزوات وصولا به إلى تحقيق النصر.

بدورها الممثلة وراوية العمل المسرحي سيدرا علي بينت أن دورها يكمن من خلال تقديم روايات قصيرة قبل كل لوحة راقصة، موجزة لوحات العمل المسرحي بومضات روائية تلخص تاريخ الشعب السوري الشامخ والراسخ في تراب هذه الأرض المباركة، والذي تصدى لكل الحروب والمآسي، وكان درعاً قوياً يحمي بلاده بكل شجاعة، فلا مستقبل دون ماض ولا تثمر شجرة دون جذور متينة متماسكة.

مصممة الأزياء في الفرقة صفية يوسف أوضحت أن اختيار الملابس لأعضاء الفرقة يحتاج إلى دراية كاملة بنمط اللوحات الراقصة المراد تقديمها خلال العمل المسرحي، حيث يختلف نمط اللباس من لوحة إلى أخرى، إضافة إلى إدخال ألوان جديدة مغايرة للنمط المتعارف عليه، وتنسيق الألوان بشكل معاصر وجديد ليعكس بدقة متناهية إيحاءات اللوحة الراقصة باختلاف أنواعها.

وحظي العرض بلوحاته الراقصة وتناغم أغانيه بإعجاب كبير وتفاعل من الجمهور، ومن الحضور أعربت زينب سلامة عن سعادتها بالعمل المسرحي الذي عبر بشكل متكامل عن أفكار يومية يعيشها الشعب السوري، أما حسن علي فبين أن العرض المسرحي متميز ومتكامل من ناحية الكلام والإيقاع والتعبير والحركة والتناغم بين أعضاء الفرقة.

يشار إلى أن العمل المسرحي “جذور” من إخراج وكريوغراف علي خضور، أما فرقة ليفانا فقد تأسست عام 2018، ولها العديد من المسرحيات الراقصة منها درب الشام ومقامات الفرح.

ذو الفقار ابو غبرا

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