بيسكوف: أوكرانيا دولة راعية للإرهاب

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن نظام كييف حول أوكرانيا إلى دولة راعية للإرهاب، ويقوم بتنظيم عمليات قتل المواطنين الروس.

وتعليقاً على تصريح رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف حول استعداد كييف لقتل الروس في جميع أنحاء العالم، قال بيسكوف وفقاً لوكالة تاس: أوكرانيا أصبحت بالفعل دولة راعية للإرهاب، من الواضح أن نظامها يقف وراء عمليات القتل، وهو لا يرعى عمليات القتل هذه فحسب، بل هو المنظم والملهم والمنفذ.

وشدد بيسكوف على ضرورة إدانة تصريحات بودانوف، وقال: هذه الكلمات غير مسبوقة في جوهرها ويجب إدانتها، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات تؤكد مرة أخرى صواب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قراره بشن العملية العسكرية الخاصة.

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