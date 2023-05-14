وزير الصحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الهندية التعاون في المجال الدوائي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق فيجاي باندي سبل تعزيز التعاون، والتنسيق في المجال الصحي.

وأكد الدكتور الغباش خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة، عمق العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، لافتاً إلى أن الهند كانت داعمة للقطاع الصحي في سورية، ولا سيما بعد كارثة الزلزال، والاستجابة لتداعياته.

وبين الغباش أن الهند دولة متقدمة في مجال الصناعات الدوائية الفعالة، وأن سورية تسعى لمزيد من التعاون معها في هذا المجال، كونها متطورة جداً بصناعتها، ولديها مرجعية من الحكومة ووزارة الصحة الهندية.

بدوره أبدى باندي استعداد الهند لزيادة التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال تدريب الكوادر البشرية عن طريق إرسال وفود إلى الهند لتبادل الخبرات، أو استقطاب خبراء من الهند إلى سورية، لإجراء محاضرات علمية تتعلق بالمجال الصيدلي، إضافة إلى إمكانية إعداد مذكرة تفاهم في مجال المنح والدورات التدريبية.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية، والدكتورة رزان سلوطة، ومدير الاتصال والدعم التنفيذي طارق علوان.

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