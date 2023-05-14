ما هي مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي ينعقد غداً بمشاركة سورية؟

دمشق-سانا

بمشاركة سورية، ينعقد غداً في مدينة جدة السعودية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية بدورتها العادية الـ 32 المقررة يوم الجمعة القادم.

ويبحث المجلس الوزاري بحسب بيانات سابقة صادرة عن الجامعة العربية تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وغيرها من العناوين الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الدول العربية.

ووفق تأسيس الجامعة العربية فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ينعقد مرتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية العربية.

ويتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة الموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية.

وبدأت في وقت سابق اليوم بمشاركة سورية أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية، حيث دعت معاونة وزير الاقتصاد رانيا أحمد في كلمة سورية خلال الافتتاح إلى اتخاذ قرار يتيح زيادة عدد الدول الممثلة في مجالي إدارة الشركات المشتركة والمؤسسات المالية العربية، بما يساهم في منح متوسطي وصغار المساهمين فرصة المشاركة في صنع القرارات، ولتشجيع هذه الشركات على تأسيس مشاريع لها في سورية.

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