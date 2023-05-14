زراعة 16 ألف هكتار بالقطن حتى الآن.. وتسعيرة استلام المحصول بالأسعار الرائجة عند القطاف

دمشق-سانا

بلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن حتى الآن 16271 هكتاراً، منها 5236 هكتاراً في المناطق الآمنة.

وبين مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد العلي في تصريح لـ سانا أن المساحة المزروعة توزعت بين 4000 هكتار في دير الزور، و239 هكتاراً في ريف دمشق، و200 هكتار في حلب، و129 هكتاراً في الغاب، و100 هكتار في الرقة، بينما بلغت المساحة المزروعة في المناطق غير الآمنة 11035 هكتاراً موزعة بين محافظتي الرقة والحسكة.

وأشار العلي إلى أن سبب تأخر زراعة القطن في أغلب المحافظات يعود للظروف الجوية والزراعة بعد حصاد المحاصيل الشتوية.

وأكد مصدر في وزارة الزراعة أن تسعير ثمن القطن هذا الموسم سيتم وفق التكاليف الفعلية له، بعد حساب قيمة مستلزمات الإنتاج حسب الأسعار الرائجة.

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