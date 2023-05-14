رئيس الاتحاد الدولي للسباحة: عمق الرياضة السورية في الحركة الأولمبية الآسيوية واضح ومؤثر

دمشق-سانا

أكد رئيس الاتحاد الدولي للسباحة والمدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين مسلم أن عمق الرياضة السورية في الحركة الأولمبية الآسيوية واضح ومؤثر وفعال، فالرياضيون في سورية تمكنوا رغم الظروف الصعبة خلال السنوات السابقة من تمثيل وطنهم بالبطولات الدولية خير تمثيل.

وقال مسلم خلال اجتماعه مع اللجنة الأولمبية السورية اليوم في مقر اللجنة بدمشق: “نسعى لتقديم الدعم الممكن لتطوير الواقع الرياضي في سورية، ولا سيما بعد الاطلاع على واقع عدد من المنشآت الرياضية والتي بدت بحاجة إلى التأهيل مجدداً لتخدم الرياضيين كما يجب، فالبعض منها تعرض للتخريب الكامل نتيجة الحرب، بينما تأثر الآخر بالزلزال”.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للسباحة: إن الرياضة مبنية على أسس السلام والصداقة والتعاون لمصلحة المجتمع، لذلك وضعنا العديد من البرامج المعنية بتطوير الرياضة في عدد من الدول الآسيوية، ومنها سورية.

من جهته، نوه رئيس اللجنة الأولمبية السورية فراس معلا بالتعاون الكبير مع المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية، مبيناً أن مشاركة رياضيينا في البطولات الدولية لم تغب عن البطولات الأولمبية، ونسعى لأن تحمل الأيام القادمة مزيداً من الدعم الأولمبي للرياضة السورية، سواء على صعيد المنشآت وإعادة تأهيلها أو من خلال دعم الرياضيين، وخصوصاً الموجودين خارج سورية ويرغبون بتمثيل بلدهم في البطولات الدولية.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين مسلم زار المدينة الرياضية في دوما اليوم، واطلع على حجم الدمار الذي طال هذه المنشأة التي كانت تعد من أهم المنشآت الرياضية، وتخدم شريحة كبيرة من رياضيي ريف دمشق في العديد من الألعاب الرياضية.

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