الجيش الروسي يتسلم سفينة صاروخية جديدة

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية أنها سلمت سلاح البحرية في البلاد سفينة صاروخية جديدة.

وجاء في بيان صدر اليوم عن الخدمة الصحفية للمؤسسة وفق ما نقل موقع سلاح روسيا: إن رئيس اللجنة الحكومية الروسية لقبول السفن وقع على شهادة اعتماد سفينة ميركوري التي تم تطويرها في مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية، في إطار المشروع الحكومي 2028، وبعد الموافقة على شهادة الاعتماد سيتم تحديد موعد لرفع علم أندرييفسكي على السفينة لتنضم رسميا إلى سلاح البحرية الروسي.

ولفت البيان إلى أن الفريق الفني الروسي المكلف أجرى مؤخراً اختبارات على السفينة المذكورة، وتحقق من عمل جميع منظوماتها ومعداتها، بما فيها منظومات التسليح، وجهزها ليتم تسليمها للطاقم.

يذكر أن ميركوري هي خامس سفينة صاروخية يتم تطويرها في أحواض بناء السفن الشمالية الروسية، في إطار المشروع الحكومي الروسي 2038.

وبدأ العمل على بناء هذه السفينة عام 2015 وبدأت اختبارت إرسائها عام 2021.

ويبلغ طول السفينة 100 متر، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل بحري في كل مهمة، فضلاً عن أنها مسلحة بصواريخ أوران الروسية المضادة للسفن ومنظومات “ريدوت” الصاروخية للدفاع الجوي ومدافع من عيار 100 ملم ورشاشات خفيفة ومتوسطة ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

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