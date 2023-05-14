التجارة الخارجية: مزاد لبيع 101 سيارة وآلية متنوعة في دمشق نهاية الشهر الجاري

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع 101 من السيارات السياحية والحقلية والآليات المتنوعة لدى فرعها بدمشق.

وبينت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 29 ولغاية الـ 31 من أيار الجاري، وتوجد الآليات في مستودع القطع التبديلية في صحنايا.

وأشارت المؤسسة إلى أن المزايدة ستتم في مدينة الجلاء الرياضية، أوتستراد المزة، مطعم ديونيز بوليفارد، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

منار ديب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency