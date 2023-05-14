الشاب ضياء الظاهر.. موهبة واعدة بالعزف على آلة العود

درعا-سانا

لم يتوقف الشاب ضياء الظاهر من قرية خربة غزالة في محافظة درعا عن تنمية موهبته في العزف على العود إذ يرى في هذه الآلة سفينة سحرية يبحر من خلالها إلى عوالم مشبعة بالأنغام والمشاعر الدافقة يترجم عبرها مكنونات نفسه ورؤاه الإبداعية والفكرية.

بدأ ضياء وهو طالب في السنة الرابعة بكلية التربية اختصاص معلم صف بالعزف على العود منذ ثلاث سنوات، حيث تدرب بداية على يد موسيقيين وتعلم النوتة والصولفيج وأساسيات الموسيقا، لكنه قبل ذلك كان يمارس موهبته بالغناء في فرقة (أثر نوى) الفنية التي انتسب لها بعد أن رأى أنه يملك خامة صوت جميلة أيضاً بحسب ما ذكر لـ سانا الشبابية.

وتابع: إن العزف على آلة العود يمثل طريقته الرئيسية للخروج من الضيق والأزمات الحياتية، مؤكداً أن والده هو الملهم الروحي لشغفه بالعزف كونه وقف إلى جانبه ودعمه ليطور هذه الموهبة إلى جانب تلقيه التشجيع والتحفيز والاستماع والملاحظة من محيطه الأمر الذي عزز ثقته بنفسه وأسهم بصقل موهبته.

وأوضح ضياء أنه يتقن عزف العديد من المقاطع الشهيرة لعدة عازفين، أمثال سيد مكاوي ومحمد عبد الوهاب وسيد درويش، وقد حظي بالمشاركة بعدة فعاليات على خشبة مسرح درعا الثقافي، إضافة إلى مشاركاته المستمرة في أنشطة فنية أخرى.

ليلى حسين

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