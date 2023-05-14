اشتداد الإعصار موكا مع اقترابه سواحل خليج البنغال

رانغون – سانا

حذر المركز الأمريكي للإنذار بالأعاصير من اشتداد الإعصار موكا ليصبح من الدرجة الخامسة مع اقترابه من سواحل بنغلادش وبورما في خليج البنغال.

وقدر المركز كما نقلت وكالة فرانس برس بأن الإعصار ترافقه رياح تبلغ سرعتها 952 كيلومتراً في الساعة، ما يعادل إعصاراً من الدرجة الخامسة وهي الأعلى على السلم الخاص بالأعاصير سافير-سيمبسون، لافتاً إلى أن الإعصار يهدد المخيمات البائسة ويسبب موجات فرار للسكان.

بدوره توقع مكتب الأرصاد الجوية الهندي أن يضعف الإعصار “موكا” قليلاً قبل أن يصل إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم بين كوكس بازار في بنغلادش ومدينة يتوي التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في بورما.

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