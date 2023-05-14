انطلاق الانتخابات العامة في تايلاند

بانكوك-سانا

انطلقت في تايلاند اليوم الانتخابات العامة وسط ترجيحات بأن تتمكن المعارضة من تحقيق الفوز فيها.

وذكرت وكالة فرانس برس أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام نحو 52 مليون ناخب تايلاندي لتصويت، بينهم أربعة ملايين يقترعون للمرة الأولى في هذه الانتخابات التي تعد الأولى من نوعها على مستوى تايلاند منذ الاحتجاجات التي شهدتها عام 2020.

وتدل نتائج استطلاعات الرأي على أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته برايوت تشان أو تشا، وهو جنرال سابق يتولى الحكم منذ العام 2014، سيخسر أمام معسكر الإصلاح الذي يجسدانه حزب (فيو تاي) وحركة (إلى الأمام).

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