14 آيار 1955- الإعلان عن قيام حلف وارسو

دمشق-سانا

1590- الانتهاء من بناء قبة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بارتفاع 133.5 متراً، وذلك خلال حبرية البابا غريغوريوس الثالث عشر.

1941- القوة الجوية الألمانية تشن أعنف غارة على العاصمة البريطانية لندن خلال الحرب العالمية الثانية.

1945- الطيارون الانتحاريون اليابانيون يشنون هجوماً مدمراً على حاملة الطائرات الأمريكية إنتربرايز في الشهور الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

1955- الإعلان عن قيام حلف وارسو.

1964- الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل عند السد العالي، وكانت قناة التحويل مسقطاً مائياً يسمح بتشغيل أكبر محطة كهربائية في الشرق الأوسط.

2004- القوات الأمريكية تطلق سراح 250 من المعتقلين العراقيين من سجن أبو غريب بعد فضيحة إساءة معاملة السجناء.

2010- إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا يوقعون بالأحرف الأولى اتفاقية إطارية لتقاسم مياه نهر النيل، بينما رفضت مصر والسودان هذه الاتفاقية.

من مواليد هذا اليوم…

1666- فيتوريو أميديو الثاني ملك مملكة سردينيا.

1943- أولافور راغنار غريمسون رئيس آيسلندا.

من وفيات هذا اليوم…

1610- الملك هنري الرابع ملك فرنسا.

1943- هنري لافونتين سياسي بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1913.

1995 -كريستيان أنفينسن عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.

أعياد ومناسبات…

عيد الاستقلال في باراغواي.

اليوم الأصفر في كوريا الجنوبية.

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