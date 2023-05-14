سان جيرمان يهزم أجاكسيو بخماسية نظيفة في الدوري الفرنسي

باريس- سانا

اقترب باريس سان جيرمان أكثر من الرقم القياسي بتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ 11 بعدما هزم ضيفه أجاكسيو بخماسية نظيفة ليرسل منافسه إلى الدرجة الثانية اليوم.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 81 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات بفضل أهداف فابيان رويز وأشرف حكيمي وثنائية كيليان مبابي، فيما أحرز محمد يوسف بالخطأ في مرماه.

ويتفوق فريق المدرب كريستوف جالتييه بست نقاط على لانس صاحب المركز الثاني و11 نقطة على أولمبيك مرسيليا الثالث الذي يستضيف أنجيه متذيل الترتيب غدا.

ولدى أجاكسيو 18 نقطة من 23 مباراة بفارق 11 نقطة عن أوكسير صاحب المركز 16 وتهبط آخر أربعة فرق من إجمالي 20 فريقا إلى الدرجة الثانية.

وأنهى كل فريق اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حكيمي وتوماس مانجاني في وقت متأخر.

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