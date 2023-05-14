SCS-NET
الشريط الإخباري

ميلان يتعرض لخسارة بثنائية نظيفة أمام سيبزيا في الدوري الإيطالي الممتاز

2023-05-13

روما-سانا

مني فريق ميلان بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه سبيزيا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاءت ثنائية أصحاب الأرض بتوقيع كل من المدافع البولندي بريميسلاف فيسنيفسكي، ولاعب خط الوسط الإيطالي سلفاتور إسبوزيتو في الدقيقتين (75، و85) على الترتيب.

وبذلك توقف رصيد فريق ميلان عند 61 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري خارج منطقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما حقق نادي سبيزيا انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويتقدم للمركز السابع عشر على سلم جدول الترتيب ليخرج من منطقة شبح الهبوط حتى الآن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

فيورنتينا يفوز على إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

روما-سانا فاز فريق فيورنتينا مساء اليوم على نظيره إنتر ميلان بهدف دون رد ضمن منافسات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved