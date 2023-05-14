ميلان يتعرض لخسارة بثنائية نظيفة أمام سيبزيا في الدوري الإيطالي الممتاز

روما-سانا

مني فريق ميلان بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه سبيزيا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاءت ثنائية أصحاب الأرض بتوقيع كل من المدافع البولندي بريميسلاف فيسنيفسكي، ولاعب خط الوسط الإيطالي سلفاتور إسبوزيتو في الدقيقتين (75، و85) على الترتيب.

وبذلك توقف رصيد فريق ميلان عند 61 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري خارج منطقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما حقق نادي سبيزيا انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويتقدم للمركز السابع عشر على سلم جدول الترتيب ليخرج من منطقة شبح الهبوط حتى الآن.

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