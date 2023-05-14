فعاليات ثقافية وفنية في افتتاح مكتبة أبناء الحياة بكنيسة بشارة السيدة العذراء في حمص

حمص-سانا

نظمت كنيسة بشارة السيدة العذراء في حي الأرمن بمدينة حمص فعاليات ثقافية وفنية خلال افتتاح مكتبة أبناء الحياة التابعة للكنيسة.

وشملت الفعاليات معرض كتاب تضمن عناوين متنوعة أغلبها تقدمة فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص ومعرض تصوير ضوئي بمشاركة فنانين محترفين ومحاضرتين تعريفيتين الأولى حول الحضارات السورية للدكتور نزيه بدور والثانية حول فن التصوير للضوئي للدكتور نزار بدور والفنان بسام ضاحي وذلك ضمن صالة مسرح الكنيسة.

وأشار راعي كنيسة بشارة السيدة العذراء الأب إدوار كرم في تصريح لمراسلة سانا أنه تم إحداث المجمع التابع للكنيسة والمكتبة ليكون مكاناً مفعماً بالحيوية ولتشجيع القراءة وتطوير العلاقة بين الإنسان والكتاب والكلمة منوهاً بدور المعارض الفنية كعنصر حيوي جميل يعطي للمكان هويته الروحية والإنسانية.

بدورها الأديبة أميمة ابراهيم رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص لفتت إلى أن الفرع قدم مئة عنوان تنوع بين الدراسات والرواية والشعر والأدب جميعها من منشورات اتحاد الكتاب كهدية للمكتبة مشيرة إلى أهمية المعرض والمكتبة لخدمة الناشئة وجيل الشباب.

الدكتور رامز بيطار من مؤسسي ملتقى إيميسا وأحد المنظمين للفعاليات أوضح أنه تم اختيار مواضيع متنوعة وشاملة ضمن المعرضين تناسب أذواق القراء والمهتمين من مختلف الأعمار.

وشارك الفنان باسل نيصافي بأربع لوحات متنوعة الموضوعات فيما طغت اللمسة الأثرية على لوحات الفنان المهندس لؤي مرهج وعكست عدسة الفنان بدر ظفور جمال الطبيعة عبر أربعة عشرة لوحة أبرزت زاوية التصوير والإضاءة ودقة التفاصيل الصغيرة.

وسلط الدكتور نزار بدور من خلال محاضرته ” التكوين في الصورة الفوتوغرافية ” الضوء على التكوين باعتباره العنصر الأساسي لتشكيل الصورة المريحة للعين والمسؤول عن توزيع عناصر الصورة ضمن الكادر.

واستعرض بسام ضاحي التصوير بين الماضي والحاضر والتطور الذي طرأ عليه والثورة التكنولوجية وأثرها.

وقدم الأديب الدكتور نزيه بدور خلال محاضرته ” سورية مهد الحضارات ” مقاربة سريعة للحضارات السورية القديمة ضمن المنطقة الواقعة بين شاطئ البحر الأبيض المتوسط ونهر الفرات لافتاً إلى أنه منذ فجر التاريخ واجهت الأراضي السورية تدخلات وأطماع وغزوات عديدة لكنها بقيت صامدة وتفاعلت بشكل حضاري مع محيطها.

رشا محرز

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