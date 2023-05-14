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إخماد حريق في مستودع بطاريات وقطع غيار سيارات في منطقة الفحامة بدمشق

2023-05-13

دمشق-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق حريقاً نشب مساء اليوم في مستودع بطاريات وقطع غيار سيارات في منطقة الفحامة بدمشق.

وقال قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤد عميري في تصريح لمراسل سانا: “في تمام الساعة التاسعة و40 دقيقة مساء اليوم تلقينا بلاغاً بنشوب حريق في مستودع للمدخرات بمنطقة البرامكة وعلى الفور توجه عناصر الإطفاء والإنقاذ والإخلاء إلى المكان وبدؤوا العمل على محاصرة الحريق من كل الجهات والأماكن التي يمكن الوصول إليها”.

ولفت عميري إلى أن الحريق امتد إلى شقق سكنية ومكاتب تجارية في المبنى ولكن تمت السيطرة عليه بسرعة مبيناً أن أكثر من 20 سيارة شاركت في عملية إخماد الحريق.

وأوضح عميري أن الحريق أدى لإصابة أحد عناصر الإطفاء بحالة اختناق طفيفة مشيراً إلى أن سبع سيارات إسعاف تواجدت في مكان الحريق.

مهران معلا

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