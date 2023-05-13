عودة التيار الكهربائي لبلدات بريف دير الزور

دير الزور-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء دير الزور التيار الكهربائي لبلدات مظلوم وطابية جزيرة وخشام الواقعة في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وذكر مدير الشركة المهندس خالد الفهد في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الشركة تمكنت من إصلاح القسم الأكبر من الأعطال التي حصلت مساء أمس، حيث تسببت الرياح بانهيار عدد من أبراج التوتر، وتمت إعادة التغذية الكهربائية للمناطق التي تعرضت للضرر باستثناء جزء من بلدة مراط التي تعمل الورشات حاليا على إصلاح الأعطال فيها، وستعود اليها التغذية في غضون الساعات القليلة القادمة.

وبين الفهد أن الشركة ستقوم بتعويض المشتركين في هذه المناطق عن فترة الانقطاع بزيادة ساعات التغذية المخصصة لهم وفق الإمكانات المتوافرة.

إبراهيم الضللي

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