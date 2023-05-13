فعاليات متنوعة ضمن احتفالية لملتقى البيادر الثقافي بمناسبة عيد الشهداء

طرطوس-سانا

تضمنت فعاليات الاحتفالية التي أقامها ملتقى البيادر الثقافي بمناسبة عيد الشهداء في حديقة الطلائع بطرطوس بالتنسيق مع ملتقى القدموس الأدبي معرض فني تشكيلي وظهرية شعرية بمشاركة فنية غنائية للفنانين بهجت ونوس وأحمد حسن.

وقال أمين ملتقى البيادر الثقافي حسن بزاقي إن هذه الاحتفالية تندرج ضمن نشاطات الملتقى التي يقيمها في كل الأعياد الوطنية، وهي أيضاً تحية لروح الشاعرة رولا محمد نائبة أمين الملتقى.

مدير ملتقى القدموس الأدبي الشاعر محمد شما أوضح أن مشاركته اليوم في هذه الإحتفالية تأتي ضمن التنسيق المستمر بين ملتقى البيادر وملتقى القدموس، وأن أقل ما يمكن أن نقدمه للشهداء في هذه المناسبة العظيمة هو تبجيلهم وتكريمهم لأنهم حماة الأرض والعرض والكرامة.

وشارك الفنان بهجت ونوس برفقة فرقته بفقرة غنائية فنية حملت اسم الرباعي الفينيقي تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية مع عزف على الآلات الموسيقية.

فيما عبر الشعراء المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بهذه المشاركة من خلال قصائدهم المتنوعة.

وضم المعرض الفني لوحات فنية لعدد من الفنانين التشكيليين ولوحات لأطفال بأعمار مختلفة بإشراف عدد من المدرسين .

وعبر الأطفال المشاركون عن فخرهم بهذه المشاركة في عيد الشهداء ومنهم الطفل حمزة حسن 13 عاماً الذي شارك برسومات من وحي البيئة وكذلك الطفل حسن الحمود 12 عاماً والذي شارك بلوحات واقعية معتمداً التظليل بالرصاص والطفلة بتول أحمد عبر مشاركة بلوحات متنوعة عن الطبيعة بالألوان المائية والخشب والشمع.

نجوى العلي

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