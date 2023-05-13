العراق يسجل 95 إصابة بالحمى النزفية بينها 13 وفاة منذ بداية العام الحالي

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم أن حصيلة الإصابات بمرض الحمى النزفية بلغت 95 إصابة، بينها 13 وفاة منذ بداية العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله في تصريح: “إن محافظة ذي قار شهدت تسجيل النسبة الأعلى من الإصابات والوفيات، بينما توزعت الإصابات الباقية على عدد من المحافظات”.

وأضاف: إن “الأشخاص الأكثر إصابة بالمرض هم مربو الماشية والعاملون في محال الجزارة”، مشيراً إلى أن الوسيلة الأكثر شيوعاً لانتقال المرض من خلال حشرة ناقلة هي القراد التي تلتصق بجلد الماشية”.

وتشمل الحمى النزفية الفيروسية طيفاً من الأمراض الخفيفة إلى الشديدة نسبياً، والتي تهدد الحياة بالخطر، وتتميز ببدء مفاجئ لآلام العضلات والمفاصل، وحمى، ونزيف، وصدمة بسبب فقدان الدم وفي الحالات الشديدة يكون النزيف من الفتحات والأعضاء الداخلية أحد أبرز الأعراض، والتي قد تؤدي للوفاة.

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