مقتل امرأة وطفل بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

موسكو-سانا

أعلن عمدة مدينة دونيتسك ألكسي كوليمزين اليوم مقتل امرأة وطفل بقصف أوكراني على أراضي الجمهورية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كوليمزين قوله على موقع تلغرام: “قتل خلال قصف على قرية غورنياك بمنطقة كويبيشيف امرأة وطفل، ويتم حالياً تدقيق المعلومات بهذا الشأن”.

وأوضح أنه تم إلحاق أضرار بـ 16 منزلاً في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي، إضافة إلى ثلاث منشآت للبنية التحتية المدنية، حيث تسببت الشظايا بضرر للأسقف والجدران كما كسرت النوافذ”.

وتواصل قوات نظام كييف استهدافها المناطق السكنية في دونيتسك ولوغانسك، ما أوقع العديد من الضحايا بين المدنيين، إضافة إلى أضرار جسيمة في المنازل والمنشآت.

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