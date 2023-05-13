الصين تطلق تحذيراً لمواجهة السيول الجبلية

بكين-سانا

أصدرت وزارة الموارد المائية والمركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية تحذيراً من “حالة تأهب زرقاء” لموجة سيول جبلية تضرب جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها: “إنه من المتوقع أن تضرب سيول جبلية جنوب مقاطعة يونان من مساء اليوم حتى مساء الغد”، محذرة من عدم القدرة على السيطرة على الفيضانات.

ونصحت السلطات بتعزيز المراقبة وتكثيف الاستعداد لإجلاء المواطنين وتأمينهم.

وتطلق الصين نظام تحذير من أربعة مستويات، يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة فيها.

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