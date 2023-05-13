انتخاب أحد دعاة استقلال بولينيزيا عن فرنسا رئيساً للأرخبيل

بابيتي-سانا

انتخب الاستقلالي مويتاي بروترسون رئيساً لبولينيزيا الفرنسية لولاية ينوي الاستفادة منها، لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير والاستقلال عن فرنسا لهذه المنطقة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، والمكونة من خمسة أرخبيلات تبعد 17 ألف كيلومتر عن باريس.

وفاز بروترسون بطل الركبي السابق المؤيد لانتقال سلس إلى الاستقلال عن فرنسا، بعد حصوله على أصوات الأعضاء ال 38 المؤيدين للاستقلال في البرلمان المحلي، والذين انتخبوا في اقتراع المناطق في ال 30 من نيسان الماضي.

وتقدم بروترسون على الرئيس المنتهية ولايته إدوارد فريتش الذي حصل على 16 صوتاً، والمرشحة المستقلة نيكول سانكير التي حصلت على ثلاثة أصوات.

وفي خطاب له بعد الفوز، دعا بروترسون السكان إلى “عدم الخوف من الاستقلال” الذي “لن يفرض أبداً على البولينيزيين”.

وعلى الرغم من إعادة إدراج بولينيزيا الفرنسية في عام 2013 على لائحة الأمم المتحدة للمناطق التي لا تتمتع بحكم ذاتي ويجب إنهاء استعمارها، لم تسمح فرنسا بالدخول في مفاوضات حول هذه المسألة.

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