بثلاثمئة وهدفين… عمر السومة هداف تاريخي لقارة آسيا

دمشق-سانا

تواصل كوادر الرياضة السورية تألقها في المحافل الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، وآخرها الظفر بلقب الهداف التاريخي لقارة آسيا للاعب منتخب سورية بكرة القدم عمر السومة.

وفرضت نجومية السومة عليه خوض غمار رحلات احترافية امتدت لأعوام صال وجال خلالها في الكثير من ملاعب القارة الآسيوية، التي كانت شاهدة على واحد من أشهر الهدافين في العقد الأخير.

ثلاثمئة وهدفان حصيلة ما سجله السومة في مرمى منافسيه في مختلف الأندية التي احترف بها، محطماً عدد الأهداف المسجلة باسم اللاعب السعودي ماجد عبد الله “ثلاثمئة وهدف” ليتم الإعلان رسمياً مساء أمس أنه الهداف التاريخي للقارة الآسيوية.

وبدأ السومة مسيرته الكروية بنادي الفتوة، وتدرج معه في جميع الفئات العمرية، وفي عام 2011 انتقل إلى القادسية الكويتي وحقق معه الدوري مرتين وكأس الأمير مرتين وكأس ولي العهد مرتين، وكأس السوبر مرتين، وفي عام 2014 انتقل إلى الدوري السعودي مع نادي أهلي جدة ليحقق معه ألقاباً عدة منها كأس ولي العهد والدوري وكأس الملك وكأس السوبر ولقب هداف الدوري ثلاث مرات متتالية، ليصبح هدافاً تاريخياً للمسابقة برصيد 127 هدفاً، ومن ثم تمت إعارته إلى نادي العربي القطري وحاز معه أمس على لقب كأس الأمير.

يشار إلى أن السومة من مواليد مدينة دير الزور في الثامن والعشرين من آذار عام 1989، وهو متزوج ولديه توءم عبد الله ومحمد، ويعد من أفضل لاعبي القارة الآسيوية، ومثل منتخبنا الوطني في جميع الفئات العمرية.

هناء صقور

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