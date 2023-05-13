ألمانيا تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو

برلين-سانا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم أنها تعد خطة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، حيث يأتي ذلك في سياق الدعم العسكري الغربي المتواصل لقوات كييف بهدف تأجيج الأزمة وإطالة أمدها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الألمانية قولها في بيان: إن الخطة تشمل العديد من الدبابات والعربات المدرعة، وطائرات استطلاع بدون طيار، وأنظمة دفاع جوي جديدة، ومنصات الإطلاق الخاصة بها، وصواريخ للدفاع الجوي، ومدافع هاوتزر وذخيرة.

ووصفت مجلة دير شبيغل الأسبوعية هذه الخطة بأنها أكبر مجموعة شحنات أسلحة من برلين إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

وكانت بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ من نوع (ستورم شادو) بعيدة المدى، فيما أكد النائب في مجلس الدوما الروسي دميتري بيليك أمس أن قيام بريطانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لن يكون بمثابة معجزة بالنسبة لكييف، مشدداً على أن لدى روسيا ما ترد به عليها.

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