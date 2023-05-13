ضبط منشاة لإنتاج مثلجات وعصائر تستخدم مواد منتهية الصلاحية باللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية منشأة لتصنيع مثلجات عصائر باستخدام ملونات وأصبغة ومنكهات منتهية الصلاحية وبراميل زرقاء غير مخصصة لحفظ المواد الغذائية.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة سانا أن المديرية نظمت بحق المخالف الضبط اللازم، وأتلفت المثلجات والعصائر الموجود فيها، وأحالت المخالف موجوداً إلى القضاء مع تشميع المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية بموجب المرسوم التشريعي رقم /8/.

فاطمة ناصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc