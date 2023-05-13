فوز الوحدة والجلاء وتشرين على الكرامة وحطين والوثبة في المرحلة الخامسة من إياب سلة الرجال

محافظات-سانا

حقق فريق الوحدة فوزاً مستحقاً على الكرامة بفارق ثماني نقاط بنتيجة 88-80 نقطة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من إياب الدوري السوري لكرة السلة للرجال في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق اليوم.

وجاءت نتائج أرباع المباراة متقاربة بين الفريقين، وتميزت بأداء ملفت أثار حماسة الجمهور الذي ملأ مدرجات الصالة، ليأتي الربع الأول لمصلحة الوحدة بواقع 22-29 نقطة، وانتهى الربع الثاني من المباراة لمصلحة الكرامة بواقع 23-21 نقطة، بينما جاءت نتائج الربعين الثالث والرابع بواقع 16-22 نقطة لمصلحة الوحدة و19-16 نقطة للكرامة.

وفي تصريح لسانا أشار مدرب الوحدة مروان خليل إلى أن فريقه اعتمد على دفاع قوي متجانس تمكن من خلاله من صد هجمات الكرامة الذي سيطر على بعض مراحل اللقاء، إضافة لاعتماده خطة هجومية مستغلاً لبعض الثغرات للفريق الآخر، مثنياً على الأداء الجماعي للفريق الذي وصل عبره إلى هذه النتيجة المستحقة.

بدوره أشار لاعب فريق الكرامة جورجي نظريان إلى أن فريق الوحدة لعب بمستوى عال جداً مشيراً إلى أن فريقه تمكن من مجاراة الوحدة وتعديل النتيجة في معظم أرباع المباراة.

وفي صالة الحمدانية بحلب فاز فريق الجلاء على ضيفه حطين بنتيجة 81-57 نقطة، وسيطر فريق الجلاء على مجريات اللقاء، حيث جاءت النتيجة بواقع 22-19 نقطة و20-14 نقطة و20-11 نقطة و19-13 نقطة.

وفي المدينة الرياضية باللاذقية فاز تشرين على الوثبة بنتيجة 80-69 نقطة، وتميزت المباراة بالمتعة والإثارة حيث حسم تشرين الربع الأول

لمصلحته بواقع 24-18 والوثبة الربع الثاني بواقع 26-15 نقطة بينما جاء الربع الثالث لمصلحة تشرين بواقع 24-7 نقاط وتقدم الوثبة في الربع الرابع بواقع 18-17 نقطة.

وحقق تشرين الفوز الخامس له بدوري الأضواء الذي عاد إليه بعد غياب دام لحوالي عشر سنوات.

وتستكمل منافسة الجولة الخامسة يوم غد السبت بلقاء الاتحاد أهلي حلب مع النواعير في صالة الحمدانية الرياضية بحلب.

هادي عمران

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من مباراة الكرامة والوحدة