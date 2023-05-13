كولن يفوز على هيرتا برلين في الدوري الألماني

برلين-سانا

تغلب فريق كولن على ضيفه هيرتا برلين بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل أهداف كولن كل من اللاعبين دافي سيلك وتيمو هوبيرز وإلياس السخيري وتيمو هوبيرز ودينيس حوسينباسيك في الدقائق 8 و39 و43 و69 و81 على التوالي في حين سجل هدفي هيرتا برلين كل من اللاعبين لوكاس توسارت وستيفان يوفيتيتش في الدقيقتين 18 و33 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع كولن رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني في حين توقف رصيد هيرتا برلين عند 25 نقطة في المركز الاخير.

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