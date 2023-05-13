نائب في مجلس الدوما يقترح مصادرة أصول بلجيكا في روسيا

موسكو-سانا

اقترح نائب مجلس الدوما الروسي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيرغي كارجينوف مصادرة أصول بلجيكا في روسيا لإعمار دونباس، كرد على قرار بروكسل توجيه عائدات أصول روسيا المجمدة لمساعدة نظام كييف.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن كارجينوف تعليقه على قرار بروكسل بالقول: “إنه جريمة دولية حيث أظهروا للعالم كله أن المجتمع الغربي عبارة عن عصابة من قطاع الطرق كما كان الحال في عصور الاستعمار وقد احتفظوا بنفس الصفات”، مشيراً إلى أن بلجيكا تناست بذلك جميع قواعد القانون الدولي وشغلت مكانة “متقدمة” بين الدول الأكثر تسبباً بالضرر لروسيا والأكثر نشاطاً في خدمة سادتها الأميركيين.

وأضاف كارجينوف: إن هذه السرقات ستبقى في ذاكرتنا لأمد طويل.

وكان مجلس الوزراء البلجيكي أعلن في بيان أن الحكومة البلجيكية وافقت في وقت سابق اليوم على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والمدنية لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو، بحيث يتم دفعها من عائدات الأصول الروسية المجمدة لديها.

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