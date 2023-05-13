إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات تضامنية مع قطاع غزة المحاصر في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل وقلقيلية وبيت لحم واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات تضامنية خرجت نصرة لقطاع غزة المحاصر ضد عدوان الاحتلال المتواصل منذ أربعة أيام وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة تسعة فلسطينيين بجروح مختلفة والعشرات بحالات اختناق، إضافة إلى اعتقال فتى بعد إصابته برصاص الاحتلال.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرتين أسبوعيتين مناهضتين للاستيطان في الضفة الغربية.

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