طقس الغد: الجو ربيعي معتدل وفرصة لهطل زخات من المطر فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، بينما تصبح حول معدلاتها في المنطقة الشرقية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات ربيعية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وخاصة في المناطق

الشمالية والجزيرة.

وأشارت المديرية إلى أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، ومعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلو متراً في الساعة تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …