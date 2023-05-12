جنوب إفريقيا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية مزاعم تزويد روسيا بالأسلحة

بريتوريا-سانا

استدعت وزارة خارجية جنوب إفريقيا اليوم السفير الأمريكي لدى بريتوريا روبن بريغيتي، بسبب مزاعمه أن البلاد قدمت أسلحة وذخيرة لروسيا.

ونقلت اسوشيتد برس عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا قولها في بيان اليوم: إنه “وسط التداعيات الدبلوماسية بشأن مزاعم الولايات المتحدة ستتحدث وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين”.

وأضاف البيان: إنه “لا يوجد في سجلاتنا ما يشير لبيع أسلحة تمت الموافقة عليها من قبل الدولة لروسيا خلال الفترة المذكورة ووفق التفاصيل المشار إليها”.

وكان السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا زعم في مؤتمر صحفي أمس أن جنوب إفريقيا حملت أسلحة وذخيرة على متن سفينة روسية رست في قاعدة “سيمون تاون” البحرية بالقرب من مدينة كيب تاون في شهر كانون الأول من العام الماضي ليتم نقلها بعد ذلك إلى روسيا.

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