SCS-NET

القوات العراقية تحبط هجوماً إرهابياً في أربيل

2023-05-12

بغداد-سانا

أحبطت القوات العراقية اليوم هجوماً إرهابياً لعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي استهدف قضاء مخمور في محافظة أربيل شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني عراقي لمراسلة سانا في بغداد: إن “مجموعة من تنظيم (داعش) الإرهابي هاجمت اليوم منطقة الكوير التابعة لقضاء مخمور وتصدت لها قوة حماية المنطقة وأجبرتها على الفرار”، مشيراً إلى أن قوة حماية المنطقة لاتزال تواصل مطاردة مجموعة إرهابية أخرى في قرية كيران التابعة للقضاء نفسه.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض الاربعاء الماضي على إرهابي من تنظيم (داعش) في بغداد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

مقتل ضابط عراقي وثلاثة إرهابيين في محافظة صلاح الدين

بغداد-سانا قتل ضابط عراقي وثلاثة إرهابيين خلال إحباط القوات العراقية هجوماً إرهابياً

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved