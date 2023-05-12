القوات العراقية تحبط هجوماً إرهابياً في أربيل

بغداد-سانا

أحبطت القوات العراقية اليوم هجوماً إرهابياً لعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي استهدف قضاء مخمور في محافظة أربيل شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني عراقي لمراسلة سانا في بغداد: إن “مجموعة من تنظيم (داعش) الإرهابي هاجمت اليوم منطقة الكوير التابعة لقضاء مخمور وتصدت لها قوة حماية المنطقة وأجبرتها على الفرار”، مشيراً إلى أن قوة حماية المنطقة لاتزال تواصل مطاردة مجموعة إرهابية أخرى في قرية كيران التابعة للقضاء نفسه.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض الاربعاء الماضي على إرهابي من تنظيم (داعش) في بغداد.

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