استشهاد فلسطينيين اثنين جراء عدوان لطيران الاحتلال على مبنى في غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان مساء اليوم وأصيب 5 آخرون بجروح، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ مبنى سكنياً في حي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى والأبنية المجاورة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي إلى 33 شهيداً، بينهم 6 أطفال و3 سيدات وأكثر من 110 إصابات وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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