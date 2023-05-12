روسيا: قرار بريطانيا تزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ (ستورم شادو) خطوة عدائية

موسكو-سانا

وصفت روسيا قرار الحكومة البريطانية تزويد قوات نظام كييف بمنظومة صواريخ “ستورم شادو” بأنه خطوة عدائية، مبينة أنه يظهر مستوى مشاركة غير مسبوقة للندن بالحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم تعليقاً على إعلان بريطانيا نقل نظام صاروخ “ستورم شادو” إلى أوكرانيا: إن “هذا القرار خطوة عدائية للغاية من جانب لندن، تهدف إلى زيادة ضخ الأسلحة لأوكرانيا وتؤدي إلى تصعيد خطير للوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة”، مبينة أن “نقل أنظمة الصواريخ طويلة المدى عالية الدقة إلى نظام كييف يظهر بوضوح المستوى غير المسبوق من مشاركة بريطانيا في الصراع الأوكراني”.

وأكد البيان أن “روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات التي قد تنشأ من استخدام صواريخ كروز البريطانية من قبل أوكرانيا”.

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