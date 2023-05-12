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مقتل طيارين روسيين جراء حادث تحطم مروحية خلال رحلة تدريبية في القرم

2023-05-12

موسكو-سانا

قتل طياران روسيان جراء حادث تحطم مروحية من طراز مي 28 خلال رحلة تدريبية اليوم في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “أثناء القيام برحلة تدريبية مخططة في منطقة جانكويه بجمهورية القرم، تحطمت طائرة مروحية من طراز مي 28 ولقي الطياران حتفهما”، مبينة أن السبب الأولي لتحطم الطائرة هو عطل فني في المعدات.

وأشارت الوزارة إلى إرسال لجنة من القيادة الرئيسة للقوات الجوفضائية الروسية إلى مكان الحادث لمعرفة أسباب وقوعه.

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