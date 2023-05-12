المؤسسة الاجتماعية العسكرية تفتتح صالة بيع في الربيعة بريف حماة

حماة-سانا

افتتحت المؤسسة الاجتماعية العسكرية صالة بيع في بلدة الربيعة بريف حماة، ضمن إجراءاتها للتوسع في الصالات والتدخل الإيجابي في الأسواق لصالح المواطنين.

وبين المدير العام للمؤسسة اللواء فؤاد جمعة في تصريح لمراسل سانا أن الصالة تشمل 5 أقسام هي الغذائية والألبسة والمنظفات والأدوات المنزلية والقرطاسية، وهي تؤمن المواد بأسعار منافسة للسوق، مشيراً إلى أن افتتاح المزيد من صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية يأتي بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتقديم الخدمة لهم مع المتابعة لجميع الصالات لتنشيط عملها وطرح المواد والسلع المطلوبة من المواطنين.

وأوضح اللواء جمعة أن الأسعار في صالات المؤسسة منافسة وتقل أكثر من 20 بالمئة عن الأسواق، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على صالات المؤسسة هو نتيجة لفرق الأسعار الواضح لجميع السلع مقارنة بالأسواق.

من جانبه نوه محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة بالدور الإيجابي الذي تؤديه المؤسسة الاجتماعية العسكرية تجاه المواطنين وتأمين السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة.

وأكد عدد من المواطنين أهمية افتتاح الصالة لتسهيل الحصول على المواد الغذائية الأساسية مع وجود تشكيلة واسعة من المنتجات، ولا سيما أن هناك فرقاً في الأسعار عن الأسواق، وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية كالسكر والرز والزيت.

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