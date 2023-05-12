مدفيديف: روسيا تعمل لإعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا تعمل على إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة ومنع سيطرة بعض الدول على دول أخرى.

وقال مدفيديف في كلمة خلال منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي اليوم: “مهمتنا اليوم هي إعادة العلاقات الدولية إلى معناها الأصلي، أي إلى مبادئ المساواة والتعاون وليس الإملاء والهيمنة”.

وأضاف مدفيديف: “إن المهمة الرئيسة هي أولاً وقبل كل شيء، فرض احترام روح وكلمات نص القانون، بما في ذلك روح ونص ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الناشئة عنه”.

ولفت مدفيديف إلى أن الرعاة الأمريكيين والأوروبيين يضخون أسلحة فتاكة بكثافة لأعداء روسيا، ويشجعون الإرهاب في المناطق الحدودية لروسيا، ويرتكبون عمليات تخريب واغتيالات سياسية ويدفعون نحو كارثة عالمية”.

وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من أن أعداء روسيا يجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكداً أنه لا أحد يمكن أن يخرج من هذه الحرب رابحاً.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار بوقت سابق اليوم خلال المنتدى إلى أن دول الغرب تحاول باستخفاف اتهام روسيا بانتهاك القانون الدولي رغم أنها هي نفسها من تجاهل وانتهك المواثيق الدولية في يوغوسلافيا والعراق وليبيا، وهي من شن حروبا عدوانية ضد هذه الدول وحاولت أن تفعل الشيء نفسه في سورية”.

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