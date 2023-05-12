السيد نصر الله: نحن مع كل تطور إيجابي وكل نصر في سورية ونرى فيه خيارنا

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إصرار واشنطن على زيادة العقوبات على سورية والاستمرار بسرقة النفط والغاز والقمح ناجم عن فشلها في إسقاط سورية بالحرب.

وقال السيد نصر الله في كلمة خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين: “من الطبيعي أن نجد البعض اليوم يغير خطابه تجاه سورية وإيران، لأن كل رهاناتهم انهارت بعدما بنيت على حسابات خاطئة”.

ولفت السيد نصر الله أن سورية بقيت في مكانها ولم تغير موقفها ولا استراتيجيتها ولا محورها رغم التغيرات التي حصلت في المنطقة خلال الفترة الماضية، مضيفاً: “إن كل التطورات الإيجابية في سورية حصلت ببركة صمود قيادتها وجيشها وشعبها، ونحن مع كل تطور إيجابي ومع كل نصر سياسي وعسكري في سورية، ونرى فيه خيارنا ووجوه شهدائنا وتضحياتهم”.

ودعا السيد نصر الله حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع سورية، لأن ذلك يصب في مصلحة لبنان بمختلف المجالات.

وعن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكد السيد نصر الله أن لدى فصائل المقاومة في المنطقة قدرة عالية على ترميم أي استهداف لقياداتها السياسية أو العسكرية.

يتبع…