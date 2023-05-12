اقتصادي أمريكي: سياسة الولايات المتحدة العدائية ضد الصين تهدد بتقسيم العالم

طوكيو-سانا

أكد الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل جوزف ستيغليتز أن السياسات الأميركية العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم إلى كتلتين، داعياً الغرب إلى الاستثمار في الدول النامية بدلاً من إلقاء المحاضرات عليها.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش محادثات مجموعة السبع الوزارية في اليابان قال ستيغليتز: “سيكون من المفيد أن تحاول دول مجموعة السبع الأخرى الضغط على الولايات المتحدة لتقول لها إن ما تفعلونه هو تشكيل كتلتين في العالم، وإن هذا الأمر سيكون صعباً”.

وأضاف ستيغليتز: “قد نكون في نوع من المنافسة الاستراتيجية، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نكون عدائيين إلى هذا الحد”، محذراً من أن المنافسة بين الديموقراطيين والجمهوريين الأميركيين على إظهار العداء للصين يمكن أن تقوض العمل الدولي بشأن تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى.

ولفت ستيغليتز إلى أن الغرب يستثمر القليل جداً في الاقتصادات النامية مقارنة بما تستثمره دول مثل الصين.

وحول أزمة سقف الدين الأميركي وإمكانية تخلف واشنطن عن سداد ديونها حذر ستيغليتز من أن الخطر كبير في حال عدم التوصل إلى اتفاق، منتقداً إصرار الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق مقابل رفع السقف.

وتستضيف مدينة نيغاتا اليابانية اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ورؤساء البنوك المركزية، إضافة لوزراء مالية الهند والبرازيل وإندونيسيا.

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