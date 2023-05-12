الجيش الروسي يصد هجوماً أوكرانياً على اتجاه سوليدار ويسقط مقاتلة و25 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من صد هجوم كبير لقوات النظام الأوكراني على اتجاه سوليدار، والقضاء على أكثر من 1185 جندياً ومرتزقاً وإسقاط مقاتلة و25 مسيرة، وتدمير مخازن أسلحة أمريكية الصنع.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن القوات الروسية أحبطت في محور كوبيانسك أعمال مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وقضت على 60 جندياً أوكرانيا ودمرت مركبتين قتاليتين ومدفعية أمريكية الصنع.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية على محور كراسني ليمانسك قضت على أكثر من 75 جنديا أوكرانيا ودمرت قاعدة مدفعية ذاتية الدفع ومدافع هاوتزر، واستهدفت مجموعتي تخريب واستطلاع في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الروسية على محور دونيتسك واصلت قتال القوات الأوكرانية في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك ونفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية فيما نفذت قوات المدفعية 64 مهمة إطلاق نار، وتم القضاء على مجموعات مسلحة أوكرانية في تشاسوف يار وبوغدانوفكا.

وبينت الوزارة أن العمليات في محور دونيتسك أسفرت عن القضاء على أكثر من 900 جندي ومرتزق، وتدمير أكثر من 30 مركبة مدرعة ومدفعين من طراز دي-30 وهاوتزر الـ -118 ومستودع ذخيرة مدفعية بالقرب من مدينة كراماتورسك.

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27 بالقرب من قرية تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وثلاثة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس و يورغن، إضافة إلى تدمير 25 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.

وأعلنت الوزارة أن القوات الروسية قضت على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه على 110 جنود أوكرانيين ودمرت مدفعية ذاتية الدفع كما قضت على 40 جندياً أوكرانياً في محور خيرسون، ودمرت نظاما مدفعيا ام 777 أمريكي الصنع وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع.

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