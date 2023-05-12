مقتل جنديين باكستانيين وإرهابيين اثنين خلال اشتباك جنوب غرب البلاد

إسلام آباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم عن مقتل اثنين من جنوده، إضافة إلى إرهابيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين خلال اشتباك في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن الجيش قوله في بيان: إن “مجموعة من الإرهابيين هاجمت معسكراً لقوات حرس الحدود شمال الإقليم، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل اثنين من قوات الأمن وإرهابيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين”، مشيراً إلى أن عملية اعتقال الإرهابيين المحاصرين في مجمع سكني في المنطقة ما زالت متواصلة.

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