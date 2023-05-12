إصابة جنديين أرمينيين بهجوم لطائرة مسيرة أذربيجانية على الحدود

يريفان-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية شنت هجوماً باستخدام طائرة مسيرة قرب قرية سوتك الحدودية، ما أدى إلى إصابة جنديين أرمينيين.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “حوالي الساعة الـ 10 صباحاً انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية اتفاق وقف إطلاق النار على اتجاه سوتك باستخدام طائرات دون طيار، ما أسفر عن إصابة جنديين أحدهما إصابته خطيرة”.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت أمس إصابة اثنين من جنودها جراء قيام القوات الأذربيجانية بقصف مواقع للجيش الأرميني على اتجاه قرية سوتك بإقليم جيغاركونيك الحدودي، فيما قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن أحد جنودها قتل بقصف من القوات الأرمينية.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان في الـ 9 من تشرين الثاني 2020 وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعاً بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر.

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