إيران: تفكيك 1700 عصابة مخدرات إقليمية ودولية في البلاد عام 2022

بغداد-سانا

أعلن الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في إيران إسكندر مؤمني أنه تم تفكيك 1700 عصابة مخدرات إقليمية ودولية في البلاد عام 2022.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن مؤمني قوله خلال لقائه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أمس على هامش مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات: “تقع إيران إلى جوار أفغانستان التي تعدّ أكبر بلد منتج للمخدرات، وثاني أكبر منتج للقنب (الحشيش) بالعالم، ومؤخراً تنتج مخدر الكريستال (ميثامفيتامين).. ووفقاً للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن كمية زراعة الأفيون في هذا البلد ارتفعت في شباط من العام الماضي بنسبة 32 بالمئة”.

وأضاف مؤمني: “إن إيران من جانبها نفذت عام 2022 نحو 4300 عملية أمنية واشتباك مسلح أسفرت عن تفكيك 1700 عصابة إقليمية ودولية لتهريب المخدرات، وبلغت كمية المخدرات وحبوب الهلوسة المضبوطة بأنواعها نحو 716 طناً ما بين هيروئين ومورفين وأفيون وقنب وكريستال”.

وتابع مؤمني: “ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن إيران تضبط 76 بالمئة من إجمالي كميات الأفيون، و67 بالمئة من كميات المورفين و17 بالمئة من كميات الهيروئين المضبوطة بالعالم”.

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