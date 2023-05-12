الصين تحذر من تداعيات التدخل الخارجي في ليبيا

الأمم المتحدة-سانا

حذرت الصين من التدخل الخارجي في ليبيا، معتبرة أن ذلك هو السبب الرئيسي للأزمة التي طال أمدها في البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن سون تشي تشيانغ مستشار البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة قوله أمس في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا المتعلق بملف المحكمة الجنائية الدولية: إنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم دعم بناء للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية في ليبيا، وتجنب التأثير المعقد للحلول المفروضة من الخارج على الوضع في ليبيا.

وأكد سون أن موقف الصين في الأنشطة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لم يتغير، مضيفاً: “نأمل في أن تواصل المحكمة الجنائية الدولية الاتباع الصارم لمبدأ التكامل على النحو المنصوص عليه، والاحترام الكامل للسيادة القضائية والآراء المعقولة للدول المعنية، وكذلك تجنب التسييس وازدواجية المعايير في عملها”.

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