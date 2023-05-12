إصابة نحو 30 شخصاً في انفجار بشقة سكنية قرب دوسلدورف الألمانية

برلين-سانا

أصيب أكثر من ثلاثين شخصاً، بينهم عناصر شرطة ورجال إطفاء جراء انفجار في شقة بالقرب من مدينة دوسلدورف الألمانية أمس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الشرطة المحلية قولها في بيان: إن الانفجار وقع في شقة في مبنى متعدد الطوابق في شارع برلينر في بلدة ميتمان بالقرب من دوسلدورف، موضحة أن عناصرها اتجهوا إلى المبنى المعني بعد تلقي اتصال هاتفي من رجل في شقة بالطابق الحادي عشر من المبنى، وحدث الانفجار مباشرة بعدما فتح الرجل الباب لرجال الشرطة، ما تسبب بإصابة أكثر من 30 شخصاً بينهم ضابطا شرطة أحدهما امرأة، إضافة إلى سبعة من رجال الإطفاء، ثلاثة منهم في حالة حرجة والآخرون إصاباتهم بالغة، كما أصيب 22 شخصاً آخرين بجروح طفيفة.

وأشار البيان إلى أن مكتب المدعي العام في دوسلدورف يحقق في الحادث باعتباره محاولة قتل أسفرت عن إصابة العديد من الأشخاص دون إعطاء المزيد من التفاصل حول دوافع منفذ الحادث.

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