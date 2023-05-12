استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته بقصف طيران الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني فجر اليوم متأثراً بإصابته أمس، جراء عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر لليوم الرابع.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الشاب عليان أبو وادي 38 عاماً استشهد متأثراً بإصابته أمس جراء قصف طيران الاحتلال على شمال القطاع.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات على مدينة غزة وغرب مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وشرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شماله، وشرق مدينة رفح وخان يونس جنوبه، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وإلحاق أضرار جسيمة في ممتلكاتهم والبنى التحتية.

إلى ذلك جددت زوارق الاحتلال استهدافها بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة شاطئ بحر غزة.

وردا على العدوان المتواصل استهدفت المقاومة الفلسطينية “تل أبيب” ومستوطنات عدة للاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1948 ومحيط القطاع بنحو 866 صاروخاً، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة 57 آخرين.

واستشهد ثمانية فلسطينيين أمس ليرتفع عدد الشهداء إلى 31 منذ بداية العدوان الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي، إضافة إلى إصابة 95 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

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