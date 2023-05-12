الحرارة إلى انخفاض وأجواء ربيعية حارة نسبياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض في أغلب المناطق باستثناء المناطق الشرقية، لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، وأعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المنطقة الشرقية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وغائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 70 كيلو متراً في الساعة أحياناً تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، بينما تصبح حول معدلاتها في المنطقة الشرقية، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات ربيعية من المطر على المناطق الساحلية والشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: