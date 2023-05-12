زاخاروفا: مصادرة أصول المواطنين الروس في الولايات المتحدة سطو صارخ على الأموال الخاصة

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مصادرة أصول رجل الأعمال الروسي قنسطنطين مالوفيف في الولايات المتحدة “سطو صارخ وممارسة واضحة لمصادرة الأموال الخاصة”.

ونقلت روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “إن واشنطن لا تخفي حقيقة أن هذه القضية ليست الأخيرة وتعتزم مواصلة مثل هذه الممارسات”، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تقوم بمصادرة ممتلكات المواطنين الأجانب الذين لا يحبونهم ولا يطيعونهم.

وشددت زاخاروفا على أنه أثناء ممارسة سرقة ممتلكات الآخرين تدعم الولايات المتحدة في الوقت نفسه بشكل مباشر الهجمات الإرهابية لنظام كييف.

وكان المدعي العام الأمريكي ميريك غارليند وافق في وقت سابق على نقل الأصول المصادرة لرجل الأعمال الروسي مالوفيف إلى أوكرانيا، وحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن هذا سيكون أول نقل لأصول روسية خاصة إلى كييف لكنه ليس الأخير، فيما أشارت إلى أن تكلفة هذه الأصول تبلغ 5.4 ملايين دولار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc