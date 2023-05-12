عرض (شهقة) يختتم احتفالية يوم الرقص العالمي بدار الأسد

دمشق-سانا

اختتم قسم الرقص في المعهد العالي للفنون المسرحية مساء اليوم احتفاليته باليوم العالمي للرقص من خلال عرض قدم مرتين متتاليتين للجمهور في قاعة الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

وقدم طلاب قسم الرقص بالمعهد العالي مجموعة من اللوحات الفنية المستوحاة من الصراع بين الحزن والفرح تحت عنوان شهقة، والذي يمثل كل شرائح المجتمع.

وقال عميد المعهد الدكتور تامر العربيد في تصريح لمراسلة سانا: “نحن اليوم نختم آخر أيام احتفال اليوم العالمي للرقص الذي أقامه المعهد العالي للفنون المسرحية على مدار خمسة أيام، وتضمن أربع ورشات لمحبي الرقص من خلال إقامة عرضين متتاليين للجمهور”.

ونوه العربيد بالمستوى العالي الذي قدمه طلاب قسم الرقص ما يؤكد تطور التقنيات والإمكانات الأكاديمية للمشاركين، لافتاً إلى أن ما ميز العرض الأخير هو التكنيك العالي والاشتغال على الجسد مع تقديم المتعة للجمهور.

نورس عثمان مخرج العرض والمشرف على الاحتفالية قال: “عملنا على فرضية تجمع بين الحزن والفرح وبعد البحث كان لدينا مجموعة من الأدوات التي استخدمها الطلاب لإظهار الشعور بالفقدان، مبيناً أن الهدف من العرض إثبات الهوية والأمل بالنجاة رغم كل الظروف”.

مريم أحمد

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